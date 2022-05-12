Москва, 12 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Немецкая инженерно-технологическая компания Siemens еще в начале марта 2022 года объявила, что больше не планирует заключать новые контракты с Россией, но долгосрочные служебные контракты продолжали исполняться, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Siemens

«Однако теперь компания заявила, что планирует прекратить деятельность, включая деятельность по производству, обслуживании своей продукции и техническому обслуживанию и ремонте железных дорог в РФ.

На данный момент на российском рынке представлены две отдельные компании — Siemens и Siemens Energy. Напомним, Siemens Energy является одним из основных поставщиков и производителей энергетического оборудования в РФ, в частности «Сименс трансформаторы», «Силовые машины» и «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), технологии которых уникальны.

Еще у группы Siemens есть совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают грузовые магистральные электровозы и электрички «Ласточка». Также концерн занимается операциями в сфере автоматизации и цифровизации промышленности.

Выход из российского бизнеса ударит по прибыли Siemens. Мюнхенский промышленный гигант работает в России с 1852 года уже около 170 лет и оценивает убытки в связи с прекращением деятельности в РФ примерно в 600 миллионов евро.

Бизнес, который производил и обслуживал высокоскоростные поезда в России, также пострадает от падения доходов примерно на 200 миллионов евро. По отчётам компании за три месяца 2022 года чистая прибыль сократилась вдвое до 1,21 млрд евро (1,27 млрд долларов) с 2,39 млрд евро годом ранее.

С другой стороны, мировой спрос на продукцию Siemens остается высоким. Приток заказов увеличился на треть до 21 млрд евро. Продажи выросли на 16% и составили 17 млрд евро.

Siemens являлась значимой инженерно-технологической группой компаний в РФ. Она производила и обслуживала технологическую продукцию и оборудование, часть которой, например, газово-электрические турбины и трансформаторы заменить в ближайшее время не удастся. В группе компаний работало более 3000 человек.

Конечно Siemens это не Макдональдс, терять такие технологии и производственную линейку оборудования, которая производилась структурами Siemens ни в коем случае недопустимо.

Цеха, заводы, оборудование и квалифицированный персонал останутся на месте и их не вывезут. Как один из вариантов возможного решения проблемы — государство должно взять эти структуры под свой контроль, наладить производство и продолжать работать, как работали.

Дополнительно необходимо создать институты обучения персонала и финансировать научные разработки в этой сфере, чтобы не тормозить прогресс.

Да, Россия столкнулась с экономическими санкциями, подобных которой еще не было, но у неё есть все необходимые ресурсы и возможности принятия мер для стабилизации ситуации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая инженерно-технологическая компания Siemens заявила в четверг 12 мая 2022 года, что начала сворачивать все свои промышленные операции и всю свою деятельность в России. Спустя почти два века сотрудничества мюнхенский промышленный гигант объявляет о своем полном уходе.

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