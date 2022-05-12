Рига, 12 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. По итогам заседания фракции входящей в правительство Латвии партии «ТБ-Visu Latvijai» 12 мая озвучено требование к премьер-министру страны о немедленной отправке в отставку главы МВД Марии Голубевой. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Националисты считают, что министр не справилась с задачей «недопущения» людей с цветами к к рижскому Памятнику освободителям в Парке победы и площади вокруг памятника 9 и 10 мая, а полиция, по их мнению, действовала недостаточно решительно и жестко.

Если ультиматум «ТБ-Visu Latvijai» не будет выполнен, партия покинет правительство и отзовет трех своих министров. Без 11 голосов фракции «ТБ- Visu Latvijai» в парламенте Латвии правительство сможет продержаться только, если удастся договориться с оппозиционными фракциями и независимыми депутатами.

Отмечается, что это первый острый правительственный кризис в стране за последние три года. Требование к премьеру Кришьянису Кариньшу озвучено в момент, когда тот находится с официальным визитом в Канаде.

Мария Голубева — единственная этническая русская в нынешнем правительстве Латвии. Историк и политолог, бывший консультант Госканцелярии Латвии. Первая женщина-депутат национального парламента, которая является открытой лесбиянкой. Она уже сообщила, что не собирается подавать в отставку.