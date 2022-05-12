Сеул, 12 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В июне 2022 года в столице Южной Кореи пройдет международная книжная ярмарка Seoul International Book Fair (SIBF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации издателей (KPA).

Дарья Антонова ИА REGNUM Книги на русском языке

Согласно опубликованным данным, ярмарка пройдет с 1 по 5 июня в выставочном и конференц-центре, расположенном на юге Сеула.

Известно, что в мероприятии примут участие 180 местных компаний, а также издательства из 12 стран. Колумбия примет участие в ярмарке в качестве почетного гостя в связи с тем, что в текущем году страны празднуют 60-летие установления дипломатических отношений.

Сообщается, что мероприятие посетят южнокорейские писатели Ким Ён Ха, Ын Хи Гён, Ли Су Джи, а также колумбийский писатель Мигель Роча Вивас и французский писатель Эрве Ле Теллье.

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