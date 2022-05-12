В Южной Корее пройдет международная книжная ярмарка
Сеул, 12 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В июне 2022 года в столице Южной Кореи пройдет международная книжная ярмарка Seoul International Book Fair (SIBF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации издателей (KPA).
Согласно опубликованным данным, ярмарка пройдет с 1 по 5 июня в выставочном и конференц-центре, расположенном на юге Сеула.
Известно, что в мероприятии примут участие 180 местных компаний, а также издательства из 12 стран. Колумбия примет участие в ярмарке в качестве почетного гостя в связи с тем, что в текущем году страны празднуют 60-летие установления дипломатических отношений.
Сообщается, что мероприятие посетят южнокорейские писатели Ким Ён Ха, Ын Хи Гён, Ли Су Джи, а также колумбийский писатель Мигель Роча Вивас и французский писатель Эрве Ле Теллье.
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