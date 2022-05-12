Амстердам, 12 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Основным партнёром по развитию в Армении «демократических инситутов» является Евросоюз. Об этом заявил в Амстердаме 12 мая на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Естественно, в этом вопросе нашим основным партнёром является Европейский союз. В 2021 году вступило в силу соглашение «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве», которое, в сущности, стало повесткой развития в Армении демократических институтов», — сказал Пашинян.

Он также заверил, что армянские власти настроены на то, чтобы реализовать заданную повестку в полной мере.

Стоит отметить, что в Ереване с 17 апреля каждый день оппозиционные партии проводят протестные акции. В мае протестующие начали перекрывать улицы. Они требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в поражении армянской стороны в Нагорном Карабахе и в попытке «сдать» интересы этой республики.