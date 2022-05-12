Уяр, Красноярский край, 12 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела о халатности, которое было возбуждено в связи с массовыми пожарами, задержан заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Отмечается, что следственные органы продолжают расследование уголовных дел по фактам массовых пожаров в ряде городов и районов, в результате чего было уничтожено свыше 800 строений и погибло восемь человек.

Также указывается, что следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

«В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что, по информации следователей, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами и добавляется, что заместитель главы города, который должен был обеспечивать пожарную безопасность и контроль за благоустройством территории города, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности. В результате чего 7 мая произошло возгорание, которое привело к уничтожению 233 жилых домов.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, пострадавшие, назначен ряд экспертиз с целью установления точных причин возгораний. Расследование уголовных дел продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после масштабных майских пожаров в Красноярском края активизировались мошенники.