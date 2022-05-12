Владимир, 12 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 40 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 мая выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 992 случая заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 269 пациентов, в том числе 49 — за последние сутки.

За весь период скончались 3449 человек. Подтверждено два новых летальных случая.