Вашингтон, 12 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, заявил палате представителей США, что надеется, что Афганистан не станет рассадником террористической деятельности против Соединённых Штатов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) (U.S. Army. Spc. Micah E. Clare Солдат армии США в Афганистане

Он заявил, что США следят за ситуацией в Афганистане и готовы к нанесению ударов против террористов.

«Мы следим за Афганистаном, не будем уточнять, какими способами, (но) если мы увидим угрозу с афганской территории, у нас есть средства для нанесения ударов», — подчеркнул Милли.

Он добавил, что Вашингтон не хочет, чтобы «Афганистан когда-либо стал базой для террористов и нападений на США».

Генерал не уточнил предполагаемый тип военной операции против террористической угрозы, но в начале апреля американские беспилотники уничтожили склад оружия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде.

Соединенные Штаты также неоднократно использовали беспилотники для атак на укрытия «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане.