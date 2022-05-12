Эль-Кувейт, 12 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка Кувейта резко упали на закрытии торгов в четверг, 12 мая. Об этом сообщает национальное информационное агентство KUNA.

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По данным журналистов, падение индексов Кувейтской фондовой биржи продолжается уже пять дней подряд.

Так, 12 мая индексы фондового рынка Кувейта в среднем упали на 2,5% и на 1,9% — 11 мая.

Отмечается, что ситуация на кувейтской бирже связана с неопределённостью на глобальных сырьевых рынках. Прямое влияние на экономику Кувейта оказывает решение властей Китая о введении карантина в Шанхае и ряде регионов страны.

Из-за карантина в Китае спрос на кувейтскую нефть серьёзно падает, что сказывается на всей экономике страны.