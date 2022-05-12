Курган, 12 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 12 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человек, выписаны по выздоровлению 105 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 19 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 мая выявлен 104 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 102 096 человек, скончались 1426 пациентов.