Саратов, , 14:22 — REGNUM В Саратовскую область прибыл полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который представил временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Игорь Комаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комаров отметил, что Бусаргин — уроженец Саратовской области, имеет большой опыт муниципальной и государственной службы.

«Важно четко исполнять поставленные задачи текущего дня. Запросы и потребности граждан должны стать приоритетом. Особенно важно уделить внимание предпринимательству, малому и среднему бизнесу, исполнению нацпроектов и госпрограмм. Уверен, что все поставленные президентом страны задачи по социально-экономическому развитию региона будут выполнены», — нацелил Комаров.

Врио губернатора Саратовской области подчеркнул, что во всех решениях нужна скорректированная дорожная карта, которая станет основой двухгодичной программы развития региона с учетом новых вызовов. Работать над ней уже начали, добавил Бусаргин.

Бывшему руководителю региона Валерию Радаеву врио главы Саратовской области предложил продолжить деятельность в качестве советника губернатора.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении полномочий главы области. Владимир Путин 10 мая назначил бывшего вице-губернатора, председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина временно исполняющим обязанности главы региона.

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