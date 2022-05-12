Москва, , 13:56 — REGNUM Комитеты Госдумы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла. Сегодня профильные комитеты Государственной думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ отменило льготную ставку НДС в 10% для фракций пальмового масла. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, исключающее эту продукцию из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой.

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