Мариуполь, ДНР, 12 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Как на «Азовстали», так и на всём театре военных действий, единственным ответственным, рациональным и этичным решением украинских командиров было бы прекратить сопротивление и сдаться. Такое мнение высказал заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков после посещения комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

«В сопротивлении ВСУ на «Азовстали» — без шансов на успех, с медленно и неумолимо заканчивающимся припасами, с постоянной мольбой о спасении к Западу — я вижу как в капле воды отражённую ситуацию на всем театре военных действий. Как и на заводе, по всей зоне боев ВСУ огрызаются. Как и на заводе, в рядах ВСУ местами явно разорвано управление, правая рука не знает, что делает левая. Как и на заводе, многие солдаты ВСУ по всей зоне боев хотят сдаться или сбежать.

Как на «Азовстали», так и на всем театре военных действий, единственным ответственным, рациональным и этичным решением украинских командиров было бы прекратить сопротивление и сдаться. Любое отчаянное сопротивление, любое затягивание боев в надежде на чудо — это просто циничное и глупое расходование жизней солдат. Украина, и особенно украинская армия, находятся в заложниках у Зеленского. Как верховный главнокомандующий он несёт личную ответственность», — рассказал Третьяков.