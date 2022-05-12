Тбилиси, , 16:31 — REGNUM В азербайджанском селе Ахлолало Марнеульского муниципалитета Грузии жители требуют продолжения строительства мечети, сообщает 12 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Полумесяц. Мечеть Monoklon

Местные жители говорят, что из-за искусственных проблем строительство уже давно не ведётся. Население собралось сегодня на строительной площадке, куда были приглашены шейх Хаджи Рамин Игидов из Управления мусульман Грузии и сотрудники управления.

«К сожалению, строительство было остановлено из-за искусственных проблем. Мэрия ответила на последнее письмо управления, что территория застройки не является сельскохозяйственной, поэтому назначение территории должно быть изменено. Мы надеемся, что не будет никаких препятствий, кроме этого вопроса», — сказал Игидов.

Кроме того, шейх отметил, что администрация района, а также соответствующие органы власти неоднократно обращались как в устной, так и в письменной форме за разрешением на строительство мечети.