Красноярск, 12 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Антироссийский мультфильм с садистским содержанием едва не показали школьникам в Алтайском крае. Эту информацию 12 мая выяснил корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Ваня» из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам, и новые друзья «Коли»

Суть ролика, переделанного украинскими пропагандистами и распространённого в интернете, состоит в том, что «Ваня» и «Коля» (мальчик в одежде в цветах украинского флага) вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». «Ваня» в течение в восьми лет избивал «Колю», а затем и вовсе напился и начал крушить его дом. Закончилось всё в итоге в проукраинском ролике победой «Коли».

«От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе Юлия Ш., разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь ненормативную лексику», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Между тем в сети имеется оригинальный, не тронутый украинскими пропагандистами мультфильм про Ваню и Миколу. В связи с этим возникает вопрос, как квалифицировать действия педагога.

«Этот случай, безусловно, требует проверки», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

«Если мы имеем мотив на разжигание национальной розни или оскорбление российской армии, то соответствующие выводы должны сделать правоохранительные органы и российский суд. Если же имеют место лишь профессиональная зашоренность и тяжесть педагогических будней, которые привели к фатальной ошибке, то стоит отправить такого педагога на повышение квалификации с отрывом от производства», — считает собеседник ИА REGNUM.

«В то же время хотелось бы отметить, что любые фильмы и мультфильмы с такой степенью натурализма и жестокости в принципе не должны попадаться на глаза подрастающему поколению. Наша система образования должна воспитывать разносторонних личностей, а не маньяков», — подытожил Андрей Селезнёв.

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