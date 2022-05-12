Москва, , 13:53 — REGNUM Советский Союз победил в противостоянии промышленному потенциалу всей Европы. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы недавно отмечали наш главный праздник, День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счёт экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили. Это к слову», — заявил Путин.