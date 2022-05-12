Москва, 12 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Советский Союз победил в противостоянии промышленному потенциалу всей Европы. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы недавно отмечали наш главный праздник, День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счёт экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили. Это к слову», — заявил Путин.