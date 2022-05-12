Вашингтон, 12 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что миллион жителей США скончались от COVID-19, говорится 12 мая в сообщении Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них — невосполнимая потеря», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 998 997 смертей от COVID-19.