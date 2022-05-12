Минск, , 13:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.by

По его словам, основное обсуждение затронет работу по импортозамещению, в первую очередь, в наукоёмких отраслях. В качестве примера Лукашенко отметил белорусского производителя микросхем «Интеграл».

«Много компетенций и в Белоруссии, и в России. Но они в силу определённых причин не развивались так, как надо. Но, слава Богу, что эти компетенции существуют. Сегодня вопрос вопросов — наш «Интеграл» и то, что выпускает. И подобное предприятие в России. Это солидные заделы мы имеем. И, допустим, «Горизонт» для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали», — сказал Лукашенко на встрече с послом России в Минске Борисом Грызловым.

Он пояснил, что продукция «Горизонта» связана с управлением космическими аппаратами, самолётами, БПЛА.