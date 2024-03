Вашингтон, 12 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Компания Goop, принадлежащая актрисе Гвинет Пэлтроу, сообщила о выходе новых одноразовых подгузников. Соответствующая информация появилась в аккаунте бренда в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с YouTube Гвинет Пэлтроу

В описании говорится, что подгузник создан из «натуральной шерсти альпаки». При этом застёгивается он на «драгоценные камни янтаря, которые известны своими древними очищающими свойствами». Команда бренда также отметила, что упаковка подгузников из 12 штук будет продаваться за $120.

Позже в аккаунте Goop появилось видеообращение от самой Пелтроу. В ролике она говорит, что подгузник является фейковым продуктом — его анонсирование было задумано для того, чтобы обратить внимание на важную проблему. Как говорит актриса, в 33 штатах США подгузники облагаются налогом как «предмет роскоши», хотя должны относиться к предметам первой необходимости.

Ранее Гвинет Пэлтроу запускала в продажу свечи под названием This smells like my vagina. Стоимость товара она оценила в $75.