Париж, , 13:52 — REGNUM Согласно отчету совета министров, правительство Франции желает отменить плату за аудиовизуальную лицензию, сообщает Le Figaro.

Телевизор, ТВ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В министерстве экономики Франции заявили, что «цель» действительно состоит в том, чтобы ратифицировать новый документ в 2022 году, который будет представлен после выборов в законодательные органы в июне.

Каждый год те, кто владеет телевизором, должны платить лицензионный сбор в размере 138 евро. Этот налог приносит более 3 миллиардов евро в год. Он финансирует государственные теле- и радиоканалы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки умерли 87 человек, что на 35 человек меньше, чем днем ​​ранее.

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