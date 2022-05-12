Москва, 12 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Санкции Запада привели к ускорению инфляции в Европе. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — заявил Путин.

«Мы видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых», — указал он.