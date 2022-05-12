Москва, 12 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Уже в самое ближайшее время вся территория Луганской Народной Республики будет освобождена. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Он подчеркнул, что силы ЛНР движутся «достаточно активно».

«Мы считаем, что через очень короткий промежуток времени вся территория ЛНР будет освобождена», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, в республике остаётся немного территорий, на которые сейчас «горячо». Это населённые пункты, которые пока остаются под контролем украинских военных, — Лисичанск, Северодонец, и близлежащие посёлки. Мирошник добавил, что там бои идут практически круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, поздравляя главу ЛНР Леонида Пасечника с Днём Луганской Народной Республики, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями получится отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность Луганской Народной Республики.

Читайте также: Мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме — посол ЛНР

Посол ЛНР в России Родион Мирошник уверен, что без ликвидации нынешнего правящего в Киеве «токсичного режима» мир на Донбассе невозможен.

Ранее по теме: Силы ЛНР за сутки уничтожили пять украинских боевиков