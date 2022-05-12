Рига, 12 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Крупнейшпее бизнес-издание Латвии Dienas Bizness в драматических красках описало последствия утвержденного Комиссией по регулированию общественных услуг повышения с июня нынешнего года цен на водоснабжение и канализацию в столице.

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В редакционной статье «У нас почти что… социальный взрыв?» сообщается, что осенью рижан ожидает также рост цен на отопление. Председатель правления столичного предприятия Rigas siltums Нормундс Талцис заявил, что «эти цены очень, очень драматические».

Член правления Латвийской ассоциации тепловых предприятий Валдис Витолиньш подсчитал, что при новых тарифах месячное отопление однокомнатной квартиры в январе 2023 года может обойтись в 250 евро.

«Это означает, что мы весьма уверенно ожидаем социальный взрыв, — написал еженедельник. — Большая часть людей не сможет оплачивать коммунальные счета, вырастут долги, поэтому пострадают предприятия, обеспечивающие услуги».

Журналисты также отмечают, что «при столь высоком темпе удорожания почти всего скоро в просители пособий может попасть большая часть общества. И так ничтожный средний слой может присоединиться к бедным. Это, в свою очередь, означает, что радикально уменьшится потребительский рынок, ожидаются банкротства уже во многих отраслях бизнеса».

Издание предлагает не обольщаться обнадеживающими цифрами оживления национальной экономики: «После пандемии есть некое расслабление, люди хотят отдыха, позволяют немного больше. Но лавина затрат уже катится».

По оценке журнала, «особо тяжелой будет следующая зима». Так, цены на коммунальные услуги вырастут на 50-100%, в то время как в секторе общественного питания 75% предприятий не получает никаких скидок на аренду, а 50% столкнулись с недостатком персонала.

«Государству ответственно нужно было бы реагировать на это уже сейчас. Удорожание почти всего нужно начать тормозить», — резюмирует крупнейшее бизнес-издание Латвии.