Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Свердловской области выделят 67,7 млн рублей на строительство газопровода в туристическом селе Аракаево. Соответствующее постановление принято на заседании правительства региона 12 мая, сообщили журналистам в областном департаменте информполитики.

Газификация M.government.ru

По словам министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николая Смирнова, возведение объекта начнут уже в 2022 году благодаря увеличению лимита бюджетных обязательств на 2022 год по мероприятию государственной программы газификации. Досрочное строительство газопровода позволит жителям села Аракаево и Михайловский завод в короткие сроки подать заявки на участие в программе. Кроме того, появление газопровода ускорит развитие Нижнесергинского района как туристической территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что к 2030 году уровень газификации в регионе может превысить 90%. При этом к концу 2022 года предполагается дополнительная газификация 31 тысячи домовладений.