Анкара, 12 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. На Украине в течение последних восьми лет власть находилась в руках неонацистов, которые запрещали людям говорить на родном языке, не давали праздновать День Победы и навязывали детям в школах ненависть к соседям. Об этом 12 мая рассказал турецкий историк Мехмет Перинчек.

Обыкновенный фашизм

Как отметил в интервью RT Перинчек, происходящее в данный момент на Украине — это результат действий киевского режима, от агрессии которого люди страдали не только в Донецке и Луганске, задолго до начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Также историк из Турции отметил, что он разговаривал с простыми людьми на Украине и выяснил, что они в течение последних восьми лет жили под диктатурой украинских неонацистов.

«Им не давали праздновать День Победы, им не давали говорить на своём родном языке, детям в школах навязывали ненависть к своим соседям. Это я лично слышал от людей в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе», — сказал он.

Кроме того, Перинчек, рассказал, что в этот период люд пропадали без вести и подчеркнул, что это происходило не во время военных действий и задолго до спецоперации.

При этом турецкий историк также добавил, что ему показывали найденную нацистскую литературу, принадлежавшую участниками украинских неонацистских батальонов, и видеозаписи их жутких средневековых обрядов.

«Мы видели своими глазами этот обыкновенный фашизм», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый пятитонный груз с посылками для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, готовит к отправке Орловская область.