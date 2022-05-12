Оренбург, 12 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Педагог, рекомендовавший к показу пробандеровский фильм в школах Алтайского края, должен быть уволен. За вопиющий случай губернатор должен жёстко спросить с министра образования. такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил экс-депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов.

Цитата из видеоролика «Коля» из антироссийского мультфильма, ссылка на которой была дана российским педагогам для показа детям, который после расправы звонит родителям «Вани».

«Тот, кто рекомендовал к показу этот мультфильм, не может быть педагогом ни одного дня. Этот случай не только наносит психологический вред здоровью детей, но и является оружием информационной войны агентов Украинского националистического режима власти из числа педагогов против народов России, наших детей и учащихся. Уверен, что этот факт должен стать предметом глубокого расследования в системе Алтайского образования, освобождения от должности начальника управления образования муниципального района, на территории которого находится общеобразовательная школа села Бобровка. Губернатор Алтайского края обязан жёстко спросить с краевого министра образования результат расследования и принятые меры административного порядка, чтобы подобное не повторилось в других школах не только данного муниципального образования, но и на всей территории края», — считает бывший политик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае разразился скандал вокруг садисткого антироссийского видеоролика, который был рекомендован к показу школьникам села Бобровка.