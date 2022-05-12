За пробандеровский ролик с ответственных нужно жёстко спросить — мнение
Оренбург, 12 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Педагог, рекомендовавший к показу пробандеровский фильм в школах Алтайского края, должен быть уволен. За вопиющий случай губернатор должен жёстко спросить с министра образования. такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил экс-депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов.
«Тот, кто рекомендовал к показу этот мультфильм, не может быть педагогом ни одного дня. Этот случай не только наносит психологический вред здоровью детей, но и является оружием информационной войны агентов Украинского националистического режима власти из числа педагогов против народов России, наших детей и учащихся. Уверен, что этот факт должен стать предметом глубокого расследования в системе Алтайского образования, освобождения от должности начальника управления образования муниципального района, на территории которого находится общеобразовательная школа села Бобровка. Губернатор Алтайского края обязан жёстко спросить с краевого министра образования результат расследования и принятые меры административного порядка, чтобы подобное не повторилось в других школах не только данного муниципального образования, но и на всей территории края», — считает бывший политик.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае разразился скандал вокруг садисткого антироссийского видеоролика, который был рекомендован к показу школьникам села Бобровка.