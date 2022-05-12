Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Дома Ленинградской области с 12 мая переводят на режим периодического протапливания, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Кот на батарее

Такое решение теплоэнергетики приняли на основании постановления муниципального образования «Заневское городское поселение», которое обслуживает петербургская «Теплосеть» и в соответствии с «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

«АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 12 мая переходит на режим периодического протапливания зданий в зоне своей ответственности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что режим периодического протапливания предполагает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах работы предприятия. В случаях неблагоприятных погодных факторов и снижения среднесуточной температуры воздуха системы отопления зданий, подлежат включению от теплоисточников в заданных режимах.