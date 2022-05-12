Марракеш, Марокко, 12 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Марракеше прошла конференция министров иностранных дел стран-участниц международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба МИД Марокко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По последним данным, в кулуарах конференции глава внешнеполитического ведомства Марокко Насер Бурита провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Ливии и совместные действия по разрешению ливийского кризиса. Также дипломаты обсудили ситуацию на Украине и совместные действия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.