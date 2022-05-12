Минск, 12 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией нужно выстраивать так, чтобы оно стало притягательным для других стран. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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По словам белорусского лидера, «общее отечество» простирается Бреста до Владивостока. На этом пространстве появились суверенные государства, но стоит отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальное взаимодействие «не хуже, чем в Советском Союзе».

«Надо сделать так, чтобы мы были востребованы, наш опыт был востребован и притягателен для других республик», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Восточнославянская цивилизация, добавил он, — одна из опор и основ мировой цивилизации, и ей нужно выстоять.

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