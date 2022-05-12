Подгорица, , 13:44 — REGNUM По данным черногорского статистического ведомства Monstat, стоимость строительства, введенного в действие в первом квартале 2022 года, была на 5,2% ниже, чем в первом квартале 2021 года, и на 17,8% ниже, чем в четвертом квартале 2021 года.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

Эффективно отработанное время на строительных площадках в первом квартале 2022 года ниже на 6,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года, при этом они ниже на 6,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, уточнила черногорская служба статистики.

Эти данные подтверждают более ранние заявления руководителей крупнейших компаний о том, что строительство из-за кризиса и роста цен в этом году существенно замедлилось, что привело к дефициту предложения. Спрос, напротив, не ослаб.