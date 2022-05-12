Сеул, 12 мая 2022, 13:45 — REGNUM 12 мая КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

Агитационный плакат КНДР
Агитационный плакат КНДР
(сс) Tormod Sandtorv

Согласно опубликованным данным, запуск был осуществлен в 18:29 по местному времени с территории аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна.

В настоящее время военные изучают дальность и высота полёта.

С начала 2022 года это уже шестнадцатый запуск, осуществленный КНДР.

Примечательно, что ранее при таких испытаниях южнокорейские военные сообщали о запуске «неопознанного снаряда», однако теперь было сразу заявлено о запуске «не идентифицированных баллистических ракет». Возможно это связано с жёсткой позицией правительства Южной Кореи относительно северокорейских провокаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске одной баллистической ракеты.