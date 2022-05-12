Сеул, 12 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. 12 мая КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно опубликованным данным, запуск был осуществлен в 18:29 по местному времени с территории аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна.

В настоящее время военные изучают дальность и высота полёта.

С начала 2022 года это уже шестнадцатый запуск, осуществленный КНДР.

Примечательно, что ранее при таких испытаниях южнокорейские военные сообщали о запуске «неопознанного снаряда», однако теперь было сразу заявлено о запуске «не идентифицированных баллистических ракет». Возможно это связано с жёсткой позицией правительства Южной Кореи относительно северокорейских провокаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске одной баллистической ракеты.