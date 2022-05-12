Лежнево, , 13:43 — REGNUM Более 13 тысяч саженцев сосны высажено Лежневском районе Ивановской области в рамках международной акции «Сад памяти» 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Высадка саженцев Пресс-служба правительства Ивановской области

В мероприятии приняли участие около 100 человек — школьники, волонтёры, сотрудники предприятий. На лесном участке площадью три гектара высадили более 13 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

В акции принял участие губернатор региона Станислав Воскресенский.

«Делаем полезное дело и для нашей области, и естественно, это память о Великой Победе», — сказал губернатор.

Отметим, что в 2022 году в Ивановской области на землях лесного фонда планируется высадить более 150 тысяч деревьев на 16 участках общей площадью 36 га.

Всероссийская акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны, высадив в регионах России 27 миллионов деревьев.