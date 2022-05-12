Салехард, 12 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 12 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 30 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 17 ямальцев. Заразились коронавирусом 17 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 12 мая зарегистрировано 136 813 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 390 человек, 1040 скончались.