Берлин, 12 мая 2022, 13:42 — REGNUM Дочерние компании Газпрома в Германии перестали получать газ из России, заявил 12 мая министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил о том, что в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, а инфляция растёт. По его словам, это может стать причиной массовых банкротств в стране.
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