Прага, 12 мая 2022, 13:41 — REGNUM Чехия приветствует намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом 12 мая заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.
«Я приветствую решение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс», — написал Фиала.
По его словам, Прага готова поддержать Хельсинки в этом решении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России.
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