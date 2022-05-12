Прага, 12 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Чехия приветствует намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом 12 мая заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Я приветствую решение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс», — написал Фиала.

По его словам, Прага готова поддержать Хельсинки в этом решении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России.