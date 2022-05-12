Москва, , 13:39 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» и компания Nike прекратили сотрудничество. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба клуба.

Кроссовки Nike Miguel Vaca

Отмечается, что Nike уведомил «Спартак» о прекращении спонсорского контракта. Это связано с тем, что клуб в соответствии с решением УЕФА не сможет выступать в еврокубках в сезоне 2022/23.

В клубе заявили, что руководство коммерческого направления начал поиск нового поставщика экипировки.

В «Спартаке» напомнили, что Nike был техническим спонсором клуба с 2005 года.