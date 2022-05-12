Во Франции за сутки от COVID-19 умерли 87 человек
Париж, 12 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки умерли 87 человек, что на 35 человек меньше, чем днем ранее, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Во Франции госпитализированы 20 151 пациент, в том числе 993 человека поступили в больницы за последние сутки. В отделениях реанимации проходят лечение 1329 пациентов.
Кроме того, за сутки выявлено 40 299 случаев заражения коронавирусом.