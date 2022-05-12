село Карагай, , 13:34 — REGNUM В Пермском крае с администрации Карагайского муниципального округа взыскан 1 млн рублей. причиной стало неисполнение судебных решений об обеспечении пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-лубе УФССП по региону.

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Ранее суд дважды оштрафовал местные власти за непринятие противопожарных мер. За три года чиновники не могли обеспечить территории Рождественского и Козьмодемьянского сельских поселений запасами воды для целей пожаротушения и не создали условия для забора воды в любое время года.

В общей сложности юридическое лицо обязано было заплатить 1 млн рублей штрафа. Попытки обжалования судебных решений результата не дали.

«Будучи хорошо осведомленными о последствиях уклонения от возложенных судом обязательств, чиновники не стали дожидаться принудительных мер и предоставили судебному приставу платежные документы, свидетельствующие о полном погашении долга», — сказали приставы.