Барнаул, , 13:37 — REGNUM Алтайский педагог, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Бобровская СОШ» Юлия Шлыкова, организовавшая скандальную рассылку своим коллегам рекомендации по показу школьникам на классном часе садистского антироссийского мультфильма про «Ваню» и «Колю», судя по комментарию, не видит никакой проблемы в случившемся.

«Ваня» из антироссийского мультфильма, ссылка на которой была в россиянке педагогам для показа детям Цитата из видеоролика

В своем обращении к жителям села она заявила, что она «извинилась» перед тем, кем должна была:

«Уважаемые жители села! Спасибо вам огромное за поддержку. То, что сейчас происходит, это действительно дела школы. На самом деле, ссылка была в служебной рассылке классным руководителям. Ошибка была обнаружена. Я извинилась перед теми людьми, перед которыми должна была извинится. То, что сейчас это всё вынесли на жителей села — ещё вопрос — кто распространяет.

Я ещё раз благодарю тех, кто понимает, что это внутренние дела школы. Я с достоинством пройду все проверки, которые сейчас будут организованы, как и все другие проверки, организованные определённым человеком. Достойно, как это и должно быть, не будет комментировать ни школа, ни администрация, ни кто-либо в этой группе ничего».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» в Алтайском крае было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про «Ваню» и «Колю», где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах».

Апогеем вражды стало подробное описание действий «Коли», после того, как «Ваня» напился и начал крушить дом «Коли». «Ване» досталось битой по голове, головой об батарею. Затем случились отрыв руки, отрезание гениталий. Истязания продолжились молотком по зубам, отрывом ребра, кишками, намотанными на голову, обливанием кипятком, защемлением головы в двери и её отрывом.

От просмотра школьников спасло только то Юлия Шлыкова, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, вовремя спохватилась — мол, видео содержит «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено), о чем она также сообщила педагогам в рассылке. Зверства и антироссийский характер упомянуты не были.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Анна Прокопова, дочь которой учится в данной школе, у Шлыковой нашлись защитники в лице местных депутатов, которые говорят теперь, что данный ролик школьникам хотели показать в просветительских целях, чтобы они поняли, как на Украине искажают информацию о российской спецоперации.

Просим считать данную публикацию публичным запросом ИА REGNUM к надзорным органам Алтайского края: с чем связано ваше бездействие, ведь очевидно, что руководство школы пытается замять историю, которая, вероятно, тянет на уголовное преступление?

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