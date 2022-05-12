Казань, , 15:54 — REGNUM В столице Татарии до 13 мая будут проходить Дни чеченской культуры. Мероприятия приурочены к 100-летию Чечни, написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова и глава Татарии Рустам Минниханов Vk.com

Глава Чечни отметил поддержку со стороны руководства Татарии в организации данного мероприятия. Делегацию из Чечни очень тепло встретили, написал Кадыров.

«Я безмерно благодарен дорогому брату, главе республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он лично встретился с министром культуры ЧР Айшат Кадыровой, интересовался имеющимися вопросами. Рустам Нургалиевич особо отметил важность подобных мероприятий. Он подчеркнул, что благодаря таким выставкам у людей появляется возможность прикоснуться к культуре братского народа», — добавил глава Чечни.

Кадыров рад, что регионы связывают не только дружеские, но и деловые отношения, которые с каждым днем крепнут и расширяются.

«Мы многому у Вас учимся. Уверен, что у сотрудничества Татарстана и Чеченской республики есть огромный потенциал. И мы сделаем все для его активного развития на благо наших народов и всего Отечества!» — заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 19 по 21 мая состоятся праздничные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

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