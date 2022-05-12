В Карачаево-Черкесии установят памятные доски в память о военных госпиталях
Черкесск, 12 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установят мемориальные доски и информационные стенды на зданиях, где во время Великой Отечественной войны размещались эвакуационные госпитали. Всего, по архивным данным, на территории республики действовали шесть таких госпиталей, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Эвакогоспитали народного комиссариата здравоохранения № 2046, 3189, 4571, 4831, 3959, 1797 и полевой подвижной госпиталь № 219 были созданы в начале войны и действовали до оккупации города Черкесска фашистами в августе 1942 года. Поручение о проведении поисковой работы для увековечения памяти тех, кто работал в них и проходил лечение, дал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
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