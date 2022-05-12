Черкесск, 12 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установят мемориальные доски и информационные стенды на зданиях, где во время Великой Отечественной войны размещались эвакуационные госпитали. Всего, по архивным данным, на территории республики действовали шесть таких госпиталей, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Цитата из к/ф «Прощай оружие». реж Фрэнк Борзейги. 1932. США В госпитале

Эвакогоспитали народного комиссариата здравоохранения № 2046, 3189, 4571, 4831, 3959, 1797 и полевой подвижной госпиталь № 219 были созданы в начале войны и действовали до оккупации города Черкесска фашистами в августе 1942 года. Поручение о проведении поисковой работы для увековечения памяти тех, кто работал в них и проходил лечение, дал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Это итог пятилетней работы по восстановлению данных об эвакуационных госпиталях. В 2017 году мы инициировали сбор архивной информации, обратились к жителям региона, историкам, общественности с просьбой помочь в восстановлении исторической памяти, начали установку информационных стендов и мемориальных досок в Черкесске и Карачаевске», — цитирует сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Геннадия Жданова РИА «Карачаево-Черкесия».

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