Орловская область отправит пятитонную посылку российским военнослужащим

Орел, 12 мая 2022, 13:32 — REGNUM Новый пятитонный груз с посылками для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, готовит к отправке Орловская область. Об этом сообщили 12 мая в пресс-службе правительства региона.
Накануне, 11 мая военнослужащим доставили 10 тонн гуманитарного груза. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, сигареты, влажные салфетки, которые в преддверии лета стали особенно необходимы. Также закуплены и переданы 20 генераторов.
В новую посылку войдут, в том числе необходимые товары по линии ВДВ и спецназа ГРУ.