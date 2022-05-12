Орел, , 13:32 — REGNUM Новый пятитонный груз с посылками для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, готовит к отправке Орловская область. Об этом сообщили 12 мая в пресс-службе правительства региона.

Орловская область отправит пятитонную посылку российским военнослужащим Пресс-служба правительства Орловской области

Накануне, 11 мая военнослужащим доставили 10 тонн гуманитарного груза. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, сигареты, влажные салфетки, которые в преддверии лета стали особенно необходимы. Также закуплены и переданы 20 генераторов.

«Благодарю всех орловчан за всестороннюю помощь российским бойцам. Спасибо всем, кто не остается в стороне, чувствует душевный порыв поддержать наших ребят», — сказал губернатор Андрей Клычков.

В новую посылку войдут, в том числе необходимые товары по линии ВДВ и спецназа ГРУ.