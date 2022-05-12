Москва, , 13:31 — REGNUM Те иностранные компании, которые попали под ответные санкции России, больше не могут взаимодействовать с Москвой в газовой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как такие меря отразятся на поставках газа в Европу.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости.

«Но за деталями нужно обращаться в Газпром», — посоветовал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая правительство России опубликовало список компаний, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Всего в список попала 31 компания из Германии, Швейцарии, Венгрии, Болгарии, Великобритании, Словакии, Бельгии, Франции, США, Италии, Чехии, Румынии, Польши, Сингапура. Они являются действительными или бывшими дочерними структурами Газпрома. В отношении них будут приняты специальные экономические меры.