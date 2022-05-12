Калуга, , 13:46 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с министрами образования и науки ДНР Михаилом Кушаковым и министром ЛНР Андреем Лустенко 12 мая в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с министрами образования и науки ДНР Михаилом Кушаковым и ЛНР Андреем Лустенко Пресс-служба правительства Калужской области

Приветствуя участников встречи, калужский губернатор выразил обеспокоенность за граждан республик:

«Мы очень переживаем за людей, за то, что сейчас происходит. Надеемся, что уже в ближайшее время ваши республики будут жить мирной жизнью. Мы принимаем необходимые меры для того, чтобы разместить беженцев. На сегодняшний день уже более 2000 человек прибыло на территорию Калужской области, из них — 656 детей. Их мы учим, отправляем в детские садики и школы. Наравне с нашими обеспечиваем учебниками, горячим питанием. Здесь у нас все в порядке. Впереди — летний отдых.

Мы также готовы оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы организовать образовательный процесс. Готовы помогать и с обменом опытом, и с повышением квалификации преподавателей школ, колледжей, вузов», — заверил Владислав Шапша.

Министры Михаил Кушаков и Андрей Лустенко поблагодарили калужского губернатора за поддержку и инициативы региона и Российской Федерации.

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