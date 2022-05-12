Белгород, 12 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 38 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 130 304 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 127 247 жителей, скончались от осложнений 2 245 человек. В стационарах находятся 62 пациента, ещё 750 лечатся амбулаторно.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 54 новых ковид-пациентов.