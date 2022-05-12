Горловка, ДНР, , 13:28 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новую серию обстрелов Горловки. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Атаки зафиксированы в 12:05 и в 12:10 из города Дзержинска, оккупированного националистами. По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке выпустили сначала шесть мин калибром 120 мм, а затем 30 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, боевики обстреляли Кировский район Донецка.