Таллин, , 13:28 — REGNUM Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в месяц в среднем 1 700 евро чистыми. Об этом сообщила пресс-служба фирмы по трудоустройству CVKeskus. ee со ссылкой на итоги онлайн-опроса.

Евро

По сравнению с весной 2021 года средняя желаемая зарплата выросла на 200 евро. Желаемая зарплата жителей Эстонии колеблется от 1 350 до 2 100 евро в месяц. Десятую часть респондентов устраивает зарплата менее 1 000 евро, еще столько же хотят получать свыше 3 000 евро.

Ожидания от заработной платы увеличились и у безработных. Если весной 2021 года люди, находившиеся в поиске работы, хотели зарабатывать 1 000 евро, то теперь — 1 300 евро.

«Сейчас сотрудники становятся увереннее в себе — они охотнее меняют место работы и просят более высокую заработную плату», — прокомментировала результаты опроса руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

В исследовании приняли участие более 10 000 человек, из них были трудоустроены 8154 человека.