Москва, , 13:25 — REGNUM Разработку США руководства по обмену разведывательной информацией с киевским режимом, в котором также содержится запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами украинской территории, прокомментировал 12 мая российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Администрация США пытается создать себе алиби на случай, если что-то пойдет ее так и США окажутся вовлеченными в поражение целей на территории России», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом ранее газета Washington Post сообщила, что американские военные не будут передавать Киеву данные о российских целях за пределами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что в данный момент белая западная цивилизация, поддерживая «антирасистские» и феминистские движения, собственными руками роет себе могилу и уступает место более молодым и демографически агрессивным этносам.